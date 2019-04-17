Мэрия Нижнего Тагила установила в парке «Народный» сердце для селфи

В парке «Народный» в пойме реки Тагил по инициативе тагильской мэрии организовали новую фотозону. Возле пешеходного моста на улице Красноармейской было установлено металлическое сердце для селфи высотой почти два метра. В пресс-службе администрации города отметили, что рассматривалось несколько вариантов оформления фотозоны. Фигуру в виде сердца выбрали, так как это очень удобная форма для фотографирования.

Двойное сердце, напомним, не единственная скульптура, которая украшает теперь парк «Народный». Ранее здесь были установлены фигуры лося, рыбы, медведицы, рыси после симпозиума городской и ландшафтной скульптуры.

Сейчас рассматривается возможность установки фотозоны в Пионерском сквере.

В этом году в Нижнем Тагиле будут благоустроены пять дворов, ТОС «Пограничный» и Пионерский сквер.