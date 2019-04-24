Мэрия Нижнего Тагила создаст новый МУП ради трудоустройства почти 400 рабочих банкротящегося «Горэнерго» и заключения концессии

Мэрия Нижнего Тагила организует на базе НТ МУП «Единый муниципальный расчётный центр» новое муниципальное предприятие под названием «Горэнерго-НТ». В созданную организацию переведут почти 400 сотрудников банкротящегося сейчас «Горэнерго».

На этой неделе на заседаниях думских комиссий по горхозяйству и бюджету чиновники попросили депутатов разрешить перераспределить средства внутри местного бюджета. В мэрии хотят снять 20 млн рублей с эксплуатационного содержания дорог (5 млн рублей) и благоустройства общественных территорий (15 млн рублей). Эти деньги направят на выплату зарплаты сотрудникам «Горэнерго», аварийно-восстановительные работы в мае и июне. Часть средств внесут в уставный капитал образующегося МУПа.

«Сейчас заканчивается процедура банкротства по “Горэнерго”, поэтому было принято решение о выставлении на торги имущества, оборотных средств. Есть определённые договорённости о том, что после 15 мая данная организация должна будет перейти в муниципальное образование вместе со своими активами. Сейчас ведётся инвентаризация активов “Горэнерго”. После передачи имущественного комплекса мы обратимся в Региональную экономическую комиссию для защиты тарифов. МУП будет заниматься обслуживанием Дзержинского района и других участков, которые ранее входили в зону ответственности “Горэнерго”», — отметил замглавы администрации по горхозяйству и строительству Владимир Юрченко.

На заседании думских комиссий больше всего вопросов чиновникам традиционно задавали бывшие члены команды экс-мэра Нижнего Тагила Сергея Носова — Андрей Обельчак и Михаил Кручинин. Обельчак напомнил об убытках «Горэнерго» «в годовом исчислении от 350 до 500 млн рублей», а также высказался о необходимости проведения более объективного финансового анализа ситуации на предприятии. Кроме того, многие народные избранники выразили недовольство тем, что чиновники заранее не известили их о создании нового МУПа и дальнейших планах мэрии по организации теплоснабжения в Нижнем Тагиле.

«Мы у ЕМРЦ уже вид деятельности изменили. То есть на его базе создали другое направление, — рассказал АН “Между строк” вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин. — Завели туда человека с огромным опытом — Валерия Свахина. Его знают все, он работал в НТТСе и на металлургическом комбинате. Всю жизнь проработал в сфере теплоснабжения. Мы готовимся к передаче в концессию вот этого блока, теплоснабжающего. Кто с Вагонкой работал, знает о состоянии сетей и того имущества, которое было у “Горэнерго”. Необходимо провести большие работы по восстановлению и подготовке к отопительному сезону. Предприятие-банкрот не может сдать что-либо в концессию. Конкурс на концессию будем отыгрывать в конце этого года или начале следующего. Мы не должны к концессии подойти с убытками».

По словам Горячкина, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев уже провёл переговоры со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Есть предварительные договорённости о выделении средств на аварийно-восстановительные работы.

«Снятие денег с дорог и общественных территорий далось нам тяжело, но все понимают, что это не какая-то наша прихоть, — прокомментировал корректировку бюджета города Владислав Пинаев. — Средства необходимы на выплату заработной платы людям — там 380 человек. “Горэнерго” находится в процедуре банкротства уже много лет. И сложность в том числе в том, что мы не имеем права вмешиваться в деятельность конкурсного управляющего».

Завтра, 25 апреля, гордума должна будет принять (или не принять) перераспределение средств в бюджете Нижнего Тагила.

Напомним, летом 2018 года прокурор Дзержинского района Сергей Гармаш пригрозил конкурсному управляющему банкротящегося МУП «Горэнерго» Азату Юсупову уголовной ответственностью за возможный срыв отопительного сезона на Вагонке. Он отметил, что предприятие-банкрот не выполняет обязательства по подготовке сетей и оборудования к работе в новый отопительный период.

Мэрия Нижнего Тагила уже не один год ведёт переговоры по поводу заключения концессии в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города с АО «Облкоммунэнерго» (входит в «Корпорацию СТС» миллиардеров Алексея Боброва и Артёма Бикова). Обсуждался вариант, при котором в результате заключения соглашения МУП «НТТС» будет поглощено «Облкоммунэнерго». В августе 2018 года МУП «НТТС» подало иск о своём банкротстве в Арбитражный суд Свердловской области. Задолженность муниципального предприятия составляет несколько десятков миллионов рублей.