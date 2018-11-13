Мэрия Нижнего Тагила снесла незаконный пункт приёма макулатуры бизнесмена, ранее обещавшего сжечь себя

Во вторник, 13 ноября, по решению администрации Нижнего Тагила был снесён пункт приёма вторсырья на улице Красноармейской, 66/1, принадлежащий местному предпринимателю Игорю Лысенко. По мнению супруги коммерсанта Татьяны, чиновники не имели права сносить здание, поэтому собственник собирается обжаловать действия мэрии в суде.

«Никакого решения суда у них (мэрии. — Прим. ред.) нет. Сейчас идут судебные процессы. Они не имели права сносить это здание. Тем не менее глава администрации приказал, и сегодня приехала полиция, и нас под белы рученьки вывели и начали снос. До этого они приезжали, оказывали на нас моральное давление. У нас есть все документы на это здание, часть документов восстанавливаем после пожара, есть судебный иск, есть арест на это здание. Это малый бизнес, и нас, получается, просто уничтожают. Работу потеряют 15 человек», — рассказала АН «Между строк» Татьяна Лысенко.

В мэрии Нижнего Тагила АН «Между строк» заявили, что поскольку предприниматель никогда не заключал с администрацией договор аренды земельного участка под нестационарным объектом, то и для сноса здания решения суда не требовалось — мэрия просто освободила муниципальный земельный участок. Сам снесённый сегодня объект тоже, по словам чиновников, не зарегистрирован.

Отметим, что в этом году по решению Арбитражного суда Свердловской области был снесён также принадлежащий семье Лысенко киоск по ремонту обуви возле дома № 59 по улице Красноармейской. Согласно документу, земельный участок использовался Лысенко без оформления правоустанавливающих документов.

Напомним, по решению суда в начале 2016 года Лысенко был выселен из принадлежащего муниципалитету подвального помещения в многоквартирном доме № 66 по улице Красноармейской. Поводом к принудительному освобождению нежилого помещения явилось нежелание арендатора покидать данный объект самостоятельно. Подвал находился в аренде у Лысенко с 2009 года. За пользование муниципальным имуществом к 2014 году бизнесмен накопил долг более 400 тысяч рублей. Администрация города подала иск в суд и выиграла дело. После неоднократных требований к арендатору добровольно освободить незаконно занимаемое им помещение, которые Игорь Лысенко проигнорировал, было принято решение сделать это принудительно. По словам судебных приставов, за несколько дней до мероприятия должник предупредил, что он устроит теракт или обольётся бензином и подожжёт здание.