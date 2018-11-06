Мэрия Нижнего Тагила просит жителей города жаловаться на работу торговых сетей

Тагильские чиновники попросили жителей города рассказать о работе магазинов различных торговых сетей. На официальном сайте Нижнего Тагила создан подраздел, где любой желающий может оставить отзыв о посещении местных гипер- и супермаркетов.

«Сообщения могут касаться качества товаров, культуры обслуживания, внешнего вида фасада магазина, благоустройства прилегающей территории, доступности для людей с ограниченными возможностями и других параметров. Чтобы направить свои замечания и предложения, необходимо заполнить веб-форму. Сообщения можно сопровождать фотографиями. Все поступившие сообщения будут рассмотрены и учтены в администрации города», — говорится на официальном сайте Нижнего Тагила.

В конце сентября мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на аппаратном совещании раскритиковал торговые сети, работающие на территории города, за равнодушие к жизни муниципалитета и призвал их принять участие в благоустройстве. Он отметил, что градообразующие предприятия несут серьёзную социальную нагрузку, а магазины, зарабатывая на тагильчанах немалые деньги, «только спаивают их и кормят некачественными продуктами».