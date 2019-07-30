Мэрия Нижнего Тагила прокомментировала закрытие детского палаточного лагеря на горе Белой

В управлении по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации города прокомментировали закрытие летнего лагеря на горе Белой, где проводились тренировочные сборы для воспитанников детско-юношеских спортивных школ. Как сообщает пресс-служба мэрии, такое решение было принято в связи с установившимися неблагоприятными погодными условиями и резким понижением температуры воздуха. В мэрии подчеркнули, что работа лагеря приостановлена временно.

«Когда холодно и идёт дождь, занятия на открытом воздухе проводить не рекомендуется. Тем более что палатки, в которых проживают дети и подростки, в соответствии с правилами эксплуатации не оборудованы отопительными приборами», — отметил заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров.

Напомним, детский лагерь работал в июне и июле по пятидневному графику, с понедельника по пятницу. В каждую смену в нём отдыхали около 50 юных спортсменов. В минувшую пятницу, 26 июля, специалисты Роспотребнадзора, Госпожнадзора и прокуратуры выехали с проверкой на Белую. Представители надзорных ведомств нашли замечания по наличию действующих огнетушителей и электрических переносных фонарей и рекомендовали организаторам не набирать новую смену до устранения нарушений.

Напомним, после ЧП в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, где в огне погибли четыре ребёнка, прокуратура Свердловской области потребовала от своих районных структур проверить все палаточные лагеря в регионе.