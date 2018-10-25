Мэрия Нижнего Тагила продлила до середины декабря приём заявок от претендентов на многомиллиардную концессию по спасению водоснабжения города

Администрация Нижнего Тагила снова перенесла сроки проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения по модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилища. Ранее планировалось, что чиновники будут принимать заявки на участие в конкурсе от возможных концессионеров до 28 сентября, однако в сентябре эту дату сдвинули до 2 ноября. Сегодня стало известно, что мэрия решила принимать заявки до 17 декабря 2018 года.

Предварительный отбор участников планируется провести 18 декабря, определить победителя — только в конце марта 2019 года. Сроки были перенесены «в связи с необходимостью уточнения конкурсной документации», говорится в постановлении тагильской администрации за подписью мэра Владислава Пинаева.

Концессионное соглашение планируется подписать на 14 лет, его объектами станут «Западная» и «Южная» станции подготовки питьевой воды — они будут реконструированы и оснащены современным оборудованием. Мощность планируемой к строительству «Западной» станции в районе Нижней Черемшанки составит 70 тысяч кубических метров в сутки, «Южной» в районе котельной ГГМ — 60 тысяч кубических метров в сутки. Строительство «Западных» очистных сооружений канализации предполагается выполнить за три очереди. Работы по всем объектам должны быть завершены до конца 2026 года. Ранее в проекте соглашения отмечалось, что строительство станций начнётся уже в начале 2019 года, перенос сроков конкурсных процедур при этом не учитывался.

Затраты концессионера оцениваются в сумму более 12 миллиардов рублей. Выплаты администрации города концессионеру с 2021 по 2030 год составят свыше 16 миллиардов рублей. Предполагается, что недополученные концессионером доходы будут возмещены ему областью.

Администрация Нижнего Тагила объявила о проведении открытого конкурса лишь в августе этого года. Создание и реализацию проекта по спасению системы водоснабжения города летом 2017 года инициировала российско-венгерская «Уральская водная компания» (УВК, 50% принадлежит «Будапештскому водоканалу»). В мэрии сообщали, что концессионное предложение будет находиться на рассмотрении до 24 апреля 2018 года, после чего с УВК заключат договор. Однако к борьбе за многомиллиардную концессию по очистке воды присоединились екатеринбургская «Объединённая теплоснабжающая компания» («дочка» АО «Облкоммунэнерго» миллиардеров Боброва и Бикова), аффилированная с «Российскими коммунальными системами» Виктора Вексельберга «НОВОГОР-Прикамье» из Перми и омский «Росводоканал-центр», входящий в ФПК «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Появление новых игроков вынудило тагильскую администрацию объявить конкурс на заключение концессионного соглашения и перенести мероприятия по спасению «загнивающих» Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов на более поздний срок.