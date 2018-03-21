Мэрия Нижнего Тагила продала бывший МУП с долгом по зарплате почти в миллион рублей

ООО «Аптека № 91», которое было продано тагильской администрацией юридическому лицу, имело долги по зарплате перед сотрудниками в размере свыше 835 тысяч рублей. О долгах стало известно после того, как деятельность организации проверила прокуратура Дзержинского района. Несколько работников «Аптеки № 91» обратились в ведомство с заявлениями о длительной невыплате заработной платы.

«Прокуратура установила, что в июне 2017 года постановлением администрации Нижнего Тагила МУП “Аптека № 91” было реорганизовано в ООО ”Аптека № 91”, после чего продано с торгов юридическому лицу. Работники МУПа были переведены на аналогичные должности в ООО. При этом на момент реорганизации в МУП ”Аптека № 91” имелась задолженность по заработной плате за период с января по май 2017 года в размере свыше 835 тысяч рублей», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомство возбудило дело об административном правонарушении в отношении бывшего директора МУП «Аптека № 91», а также внесло представление руководителю ООО «Аптека № 91». После вмешательства прокуратуры задолженность была полностью погашена.

Муниципальная «Аптека № 91» (Ильича, 30) была создана в 1994 году. Она занималась розничной торговлей лекарственными средствами, ортопедическими изделиями. В июне тагильские чиновники реорганизовали муниципальное унитарное предприятие в общество с ограниченной ответственностью. После этого аптека была включена в прогнозный план приватизации муниципального имущества. Администрация Нижнего Тагила продала 100% доли в капитале ООО «Аптека № 91» ООО «Уралтрейдконсалтинг», которое увеличило стартовую цену лота более чем в два раза — с 632 тысяч рублей до 1,29 миллиона рублей.