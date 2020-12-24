Мэрия Нижнего Тагила привлечёт судебных приставов для освобождения незаконно захваченной территории у дома-маяка

Хозяин особняка с маяком на берегу Тагильского пруда Глеб Костромин до сих пор не демонтировал незаконные конструкции на захваченной им земле, несмотря на решение суда.

Напомним, 20 июля Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск мэрии к владельцу дома-маяка. Суд согласился с доводами чиновников, что Костромин самовольно занял земельный участок площадью 1107 квадратных метров, выходящий за границы участка по адресу улица Береговая, 24. Согласно решению суда, Костромин должен освободить незаконно занятый участок от каменной плитки, спуска к линии воды, каменного парапета, металлических причальных столбов с протянутой между ними цепью и забора с двумя закрываемыми воротами.

При этом ранее Костромин заявил АН «Между строк», что конфликта с мэрией у него нет. По его словам, он вёл диалог с властями по узакониванию самовольно занятой территории.

Редакция АН «Между строк» сделала запрос в администрацию Нижнего Тагила.