Владелец тагильского маяка должен снести незаконные постройки по решению суда

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила 20 июля удовлетворил иск мэрии к владельцу особняка с маяком на берегу Тагильского пруда Глебу Костромину о демонтаже незаконных конструкций. Об этом порталу TagilCity рассказали в юридическом управлении мэрии.

Согласно иску, Костромин самовольно занял земельный участок площадью 1107 квадратных метров, выходящий за границы участка по адресу улица Береговая, 24. Владелец должен будет освободить незаконно занятый участок от каменной плитки, спуска к линии воды, каменного парапета, металлических причальных столбов с протянутой между ними цепью и забора с двумя закрываемыми воротами. Решение суда вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, который составляет 30 дней.

На момент публикации заметки комментарий Глеба Костромина получить не удалось.

Напомним, в июне в социальных сетях тагильчане писали обращение к мэрии с просьбой сохранить «городскую достопримечательность». Владелец необычного здания Глеб Костромин тогда заявил АН «Между строк», что конфликта с мэрией у него нет. По его словам, он вёл диалог с властями по узакониванию самовольно занятой территории.

Добавим, что в конце 2018 года Костромину было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства, но мужчина требования чиновников не выполнил. Летом 2019 года Костромин признан виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в самовольном занятии данного земельного участка. В апреле 2020 года мэрия обратилась в суд.