«Маяк сносить никто не собирается». Мэрия Нижнего Тагила и владелец городской достопримечательности объяснили суть судебного разбирательства

Жители Нижнего Тагила в соцсетях собирают подписи под обращением за сохранение городской достопримечательности — маяка на набережной пруда. Авторы письма обращаются к мэру Владиславу Пинаеву с просьбой помочь в сложившейся ситуации.

«Юридическое управление администрации Нижнего Тагила обратилось в Тагилстроевский районный суд с исковым заявлением к Костромину Глебу Витальевичу с требованием демонтировать возведённые им объекты на земельном участке — набережной, примыкающей к земельному участку, в народе получившему название “Тагильский маяк”. При этом от Костромина Г. В. требуют снести столь полюбившиеся жителям нашего города объекты, расположенные на данном участке набережной: каменную плитку, каменную лестницу — спуск к линии воды, каменный парапет, металлические причалы, столбы с протянутой между ними цепью и капитальный забор с двумя закрываемыми воротами — всё, что было построено Костроминым Г. В. на свои личные средства и чем пользуется неограниченное число лиц — жителей и гостей нашего города», — говорится в открытом письме.

Как рассказал АН «Между строк» владелец здания Глеб Костромин, сам маяк никто сносить не собирается, а речь идёт только об участке на самом берегу пруда.

«Маяк стоит на приватизированной территории, и к нему претензий нет, — поясняет мужчина. — Но опять же, мэрия вынуждена реагировать на эти жалобы. А речь идёт о территории от здания до воды. Якобы эта земля незаконно занята, но построек на ней нет, только забор. Сейчас мы ведём диалог с администрацией. Они, в принципе, не против всего этого и сейчас думают, как узаконить это благоустройство, поскольку взять этот участок у воды в аренду нельзя по закону».



Заштрихованный участок — земля, принадлежащая Глебу Костромину



По словам Костромина, интерес чиновников к его маяку возник после многочисленных жалоб одной «доброжелательницы». Хозяин здания попросил не упоминать её фамилию, чтобы не делать ей рекламу перед предстоящими выборами.

В мэрии Нижнего Тагила на запрос АН «Между строк» ответили, что в конце 2018 года Костромину было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства, а именно освободить самовольно занятый земельный участок площадью 1012,75 кв. м, выходящий за границы его земельного участка. Но мужчина требования чиновников не выполнил. Летом 2019 года Костромин был признан виновным в совершении административного правонарушения, выразившегося в самовольном занятии данного земельного участка. В апреле 2020 года мэрия обратилась в суд.