Мэрия Нижнего Тагила потратит на защиту городских мостов от терактов 2,2 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила выделит на охрану городских мостов 2,2 млн рублей. Тендер опубликован на официальном портале госзакупок. В этом году будут следить за мостами, находящимися на улицах Фрунзе и Космонавтов, за новым мостом через Тагильский пруд, за двумя мостами через железнодорожные пути на подъезде к Северному посёлку, а также за мостом, расположенным на улице Циолковского. Согласно документации, эти путепроводы будут находиться под особым контролем в период с 1 февраля по 30 ноября 2023 года. Источником финансирования стал местный бюджет.

По условиям контракта сотрудники подрядной организации должны будут не только охранять мосты от террористических актов, но предупреждать и пресекать преступления и административные правонарушения. Охранники обязаны проводить осмотр объектов не менее 6 раз в сутки, проверять опору мостов, подмостовое пространство, балки и полотно мостового сооружения, а также тротуары и проезжую часть. При обнаружении посторонних предметов охрана обязана сообщить в полицию. Срок подачи заявок завершится на следующей неделе, 13 января.