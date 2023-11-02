Мэрия Нижнего Тагила потратит на ликвидацию несанкционированных свалок автомобильных шин более 5,5 млн рублей

Мэрия ищет подрядчика на оказание услуг городу по ликвидации свалок отработанных шин на муниципальной территории, в которую входит частный сектор. За работу администрация Нижнего Тагила готова заплатить до 5,6 млн рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок. В техзадании указано, что начальная цена за вывоз тонны отходов составляет 23,9 тысячи рублей.

Напомним, жители Нижнего Тагила жалуются на свалки автопокрышек, которые использовались во дворах в качестве клумб. В администрации города заявили, что вывоз и утилизация шин с территории многоквартирных домов — ответственность управляющих компаний, а вопрос вывоза покрышек из частного сектора прорабатывается.