Мэрия Нижнего Тагила пообещала помочь обустроить первую в городе профессиональную площадку для тренировки собак

Глава Нижнего Тагила сегодня на выездном совещании пообещал помочь обустроить первую в городе профессиональную площадку для тренировки собак.

Несколько лет «Клуб служебного собаководства» тренировал собак на заброшенном поле по улице Лебяжинской, однако участок ему не принадлежал, поэтому оборудовать его было невозможно. В июле этого года администрация Нижнего Тагила отдала это поле размером 5000 кв. метров клубу. Кроме занятий, здесь будут проходить семинары, тренинги и соревнования. Планируется, что площадка будет оборудована вольерами, специальными снарядами, верандой и трибунами. По словам членов клуба, в Нижнем Тагиле плохо развита культура собаководства, поэтому площадка нужна для того, чтобы люди научились правильно заниматься и играть с домашними любимцами. Также на поле будет работать кинолог, который сможет проконсультировать по любому вопросу.

«Проект в принципе уже готов, осталось только согласовать детали с администрацией города. Эта площадка будет огорожена, в центре будет травяное поле, на котором будут проходить соревнования. В этом году нам доверили проведение двух чемпионатов РКФ (Российская кинологическая федерация) по большому русскому рингу. Мы надеемся, что хотя бы в сентябре мы уже сможем провести эти соревнования здесь», — рассказали в клубе.

Летом силами самих членов клуба и неравнодушных людей поле уже разравняли щебнем и галькой. Но это лишь малая часть из того, что предстоит сделать. Примерная стоимость задумки — порядка 2 млн рублей, самостоятельно такую сумму им не потянуть. Собаководы обратились за помощью к мэру города Владиславу Пинаеву.