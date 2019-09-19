В Нижнем Тагиле появится большая площадка для тренировки собак

В конце июля мэрия Нижнего Тагила выделила дрессировочному центру площадку для тренировки собак. Кроме занятий, здесь будут проходить семинары, тренинги и соревнования.

Несколько лет «Клуб служебного собаководства» занимался на заброшенном поле по адресу Лебяжинская, 1а, однако участок ему не принадлежал, поэтому оборудовать его было невозможно. 30 июля администрация Нижнего Тагила отдала это поле размером 5000 кв. метров дрессировочному центру.

«Это будет первая в Нижнем Тагиле профессиональная площадка для тренировки собак. Мы хотим, чтобы люди приходили сюда не просто погулять, отпустив собаку с поводка и глядя в телефон, а чтобы они научились заниматься, играть — многие хозяева даже играть с собаками не умеют. Здесь будут установлены вольеры для собак, трибуны для гостей соревнований, будут работать кинологи, с которыми можно будет проконсультироваться по любому вопросу», — отметили в клубе.

Чтобы построить достойную площадку, организаторам нужна помощь. До холодов они хотят разровнять участок, после поставить забор и столбы, обеспечить площадку светом, а также завезти песок и щебень. В «Клубе служебного собаководства» рассказали, что несколько человек уже откликнулись, кто-то помогает деньгами, кто-то — материалами.