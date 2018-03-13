Мэрия Нижнего Тагила планирует заключить с «Облкоммунэнерго» «мусорную концессию»

АО «Облкоммунэнерго» заключит с администрацией Нижнего Тагила концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры по сбору и утилизации твёрдых отходов. Сегодня, 13 марта, в мэрии состоялось совещание с участием председателя совета директоров компании Алексея Пьянкова, где обсуждалась реализация масштабного ЖКХ-проекта. Пьянков пообещал, что при подготовке соглашения будут учтены все требования муниципалитета.

Основные объекты концессии – новый полигон и завод по переработке ТБО. По информации пресс-службы мэрии, их планируется разместить рядом с существующим Кушвинским полигоном. Сейчас специалисты «Облкоммунэнерго» проводят проработку земельного участка, исследуют твёрдые коммунальные отходы.

«Эта информация очень важна, потому что в мусороперерабатывающем заводе, который предполагается построить, самое дорогое – это оборудование для сортировки и вторичной переработки почти половины поступающего туда мусора. Поэтому нам важно знать, сколько пластика, стекла, бумаги и прочих отходов образуется в городе в определённый временной и сезонный промежуток времени», – отмечает Алексей Пьянков.

Сегодня утилизацией мусора в Нижнем Тагиле занимаются ООО ГК «ТагилСпецТранс» и ООО «Элис». На правах арендаторов они используют два полигона для складирования и утилизации бытовых отходов. Проектная мощность Кушвинского составляет 1,7 тысячи тонн, срок его эксплуатации заканчивается в 2022 году. В год сюда свозится около 109 тысяч тонн мусора. Объём полигона, расположенного в Дзержинском районе, – 1,2 тысячи тонн. Его срок службы обозначен до 2019 года, а принимает в год он около 63 тысяч тонн ТБО. По словам мэра Сергея Носова, «рано или поздно эти площадки закроются и настанет необходимость их рекультивировать», поэтому решать проблему сбора и утилизации отходов нужно сегодня.

Следующее заседание по обсуждению концессии в отношении системы коммунальной инфраструктуры по сбору и утилизации твёрдых отходов состоится уже через неделю. 23 марта пройдёт межведомственная комиссия при правительстве Свердловской области по рассмотрению финансовой модели и основных параметров будущего соглашения.

Напомним, сейчас мэрия ведёт переговоры с АО «Облкоммунэнерго» по поводу заключения концессии также в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения города. 25% плюс одна акция «Облкоммунэнерго» владеют областные власти. 75% минус одна акция «Облкоммунэнерго» через ПАО «СУЭНКО» и «Корпорацию СТС» контролируют бизнесмены Алексей Бобров и Артём Биков. Недавно министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области подало шесть исков к «Облкоммунэнерго». Мингосимущества является акционером «Облкоммунэнерго» и взыскивает с него арендную плату за казенное имущество, которым оно пользуется. Речь идёт об объектах теплоснабжения и канализации, общая сумма требований превышает 61 миллион рублей.