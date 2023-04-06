Мэрия Нижнего Тагила планирует увеличить количество алкоточек за счёт территорий возле школ и детских садов

Администрация Нижнего Тагила планирует внести изменения в порядок ограничений продажи алкоголя вблизи детских, спортивных, медицинских и образовательных объектов. Утвердить новые границы могут в ближайшее время, пишет URA.RU. Как считают тагильские бизнесмены, новые правила должны сделать несанкционированную продажу алкоголя затруднительной.

Местные предприниматели предлагают чиновникам сократить расстояние между торговыми точками и социальными объектами до 45 метров. На данный момент в Нижнем Тагиле, согласно постановлению администрации города, для каждого отдельного объекта прописано необходимое расстояние между ним и стационарными торговыми объектами и местами общественного питания. Так, расстояние от детских организаций составляет от 45 до 70 метров. От образовательных учреждений до мест продажи алкоголя расстояние увеличивается от 45 до 85 метров. Медицинские учреждения должны располагаться на расстоянии от 45 до 77 метров, до 100 метров составляют исключение специализированные медучреждения. От спортобъектов расстояние должно составлять также от 45 до 77 метров.

«Обсуждение этого вопроса идёт в администрации, как только будет принято решение, мы вас проинформируем. Сейчас обсуждаются возможные изменения в постановление», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

Документ, который устанавливает порядок определения органами местного самоуправления границ территорий, прилегающих к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта и иным местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности был принят в декабре 2013 года.

Первоначально в проекте постановления, разработчиком которого выступил Минпромторг, предлагалось рекомендовать местным властям не допускать реализацию спиртного на расстоянии менее 100 метров от социальных объектов. Впоследствии правительство РФ разрешило городским администрациям самим выбирать, какой должна быть граница.

Сейчас по закону в Нижнем Тагиле перед принятием новых границ решение должно пройти несколько этапов, в том числе общественные слушания. По словам уполномоченной по правам предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх, городские власти ведут постоянные консультации с представителями торговых сетей и общепита. Курирует процесс первый вице-мэр Вячеслав Горячкин, и бизнесмены активно давали обратную связь.

В Минпромторге РФ считают, что сокращение территории между торговой точкой и соцобъектом даёт простор для легальной торговли. Из-за чего, по мнению правительства, будет снижаться доля контрафактного алкоголя. Также чиновники таким образом хотят увеличить число налогов, поступающих в городскую казну.