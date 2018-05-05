Мэрия Нижнего Тагила отказалась согласовывать митинг грудининцев «За легитимную власть!»

Администрация Нижнего Тагила отказалась согласовывать митинг сторонников кандидата в президенты РФ Павла Грудинина «За легитимную власть!». Мероприятие должно было состояться днём 6 мая у памятника В.И. Ленину в сквере Рабочей молодёжи, однако накануне, 4 мая в группе в соцсети «ВКонтакте» появилась запись, что митинг отменяется. Организатор акции Зульфия Юсупова рассказала АН «Между строк», что она подала уведомление о проведении митинга в мэрию ещё 25 апреля, но чиновники сделали всё возможное для того, чтобы мероприятие не состоялось.

«Было заявлено 50 участников. 28 апреля под конец рабочего дня мне было вручено уведомление об устранении несоответствий в моём уведомлении. Новое уведомление удалось подать только 3 мая, а 4 мая мне дали ответ, что мной пропущен срок подачи уведомления», – рассказала Зульфия Юсупова.

Планировалось, что во время митинга будет работать «открытый микрофон», у которого, выступят активисты «Левого фронта», сторонники социализма и другие люди, желающие высказать своё мнение на тему прошедших в марте президентских выборов. Приглашались все, кто не признаёт итоги выборов главы государства.

Президентские выборы в России состоялись 18 марта 2018 года. Явка составила 67,54% от общего числа избирателей. Победу одержал Путин (с рекордными 76,69% голосов). На втором месте Павел Грудинин (11,77%), третье место у Владимира Жириновского (5,65%).

Напомним, ранее администрация Нижнего Тагила не согласовала компромиссную площадку, предложенную сторонниками Алексея Навального для проведения 5 мая митинга за сохранение выборов мэра и против узурпации власти и произвола чиновников. После этого организаторы митинга объявили, что выйдут «на прогулку» в Комсомольский сквер в 14:00, как изначально и планировалось. При этом они предложили отказаться от формата массовой акции с наглядной агитацией и звукоусиливающим оборудованием.