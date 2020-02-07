Мэрия Нижнего Тагила отказала петербургской компании в строительстве школы на 1000 мест в микрорайоне Свердловском

Тагильская мэрия отказалась заключить концессионное соглашение о строительстве школы на 1000 мест в микрорайоне Свердловском (Дзержинский район) с петербургской компанией ООО «Прогресс сити групп». Оно касалось финансирования, проектирования, возведения и эксплуатации учебного заведения на основе государственно-частного партнёрства. Предполагалось, что Нижний Тагил может стать первым городом Свердловской области, где общеобразовательную школу построит концессионер. Однако тагильские чиновники не смогли договориться с потенциальным инвестором по поводу условий финансирования и размера процентной ставки.

«Администрация города подготовила свои предложения по изменению частной инициативы, с учётом которых была готова заключить концессионное соглашение, — рассказали АН “Между строк” в пресс-службе тагильской мэрии. — Иные условия для согласования в компанию, выдвинувшую инициативу, были направлены. Однако инвестор в переговорный процесс не вступил. Срок заключения концессии закончился».

В мэрии отметили, что если «Прогресс сити групп» с учётом предложенных горадминистрацией условий внесёт частную инициативу вновь, то она также будет рассмотрена.

«Информация о готовности муниципалитета строить школу в микрорайоне Свердловском на условиях государственно-частного партнёрства размещена на разных площадках. Если поступит инициатива, то будем рассматривать. Кроме того, правительство Свердловской области продолжает прорабатывать варианты привлечения инвестора для строительства школы в микрорайоне Александровском. И желающие, по нашей информации, есть», — добавили в тагильской администрации.

Предполагается, что школа в микрорайоне Александровском на Гальянке будет рассчитана на 1200 мест. Управление образования направило заявку в госпрограмму по строительству школ. Объект прошёл предварительный отбор. Сейчас необходимо определить источники и объёмы финансирования возведения объекта.