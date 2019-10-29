Концессионер из Санкт-Петербурга хочет построить общеобразовательную школу в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил может стать первым городом Свердловской области, в котором общеобразовательную школу построит концессионер. Мэрия города обсуждает такую возможность с региональным правительством и питерской компаний ООО «Прогресс Сити Групп». Об этом в эфире «Тагил-ТВ» рассказал вице-мэр по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

«Правительством Свердловской области прорабатывался вопрос о строительстве школ на территории региона в рамках концессионных соглашений и государственно-частного партнёрства. Школа в Нижнем Тагиле может стать пилотным проектом в Свердловской области. Уже найден потенциальный инвестор из Санкт-Петербурга. Сейчас мы находимся в работе с ним, будем выносить встречные предложения. Судя по тем переговорам, которые состоялись в Министерстве юстиции Свердловской области, намерения и потенциального концессионера, и правительства максимально нацелены на реализацию этого проекта», — сказал Бурдилов.

На сайте тагильской мэрии появилось постановление, в котором говорится о возможности заключения концессионного соглашения по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации средней общеобразовательной школы на 1000 мест в микрорайоне Свердловский на Вагонке (на улице Свердлова). В мэрии создана рабочая группа, переговоры продлятся до 1 февраля 2020 года. Источник в администрации города отмечает, что цена контракта пока неизвестна.

Отметим, что опыт строительства социальных объектов внедряется во многих регионах России. По концессионному соглашению город должен возвращать вложенные инвестиции в течение нескольких лет, на протяжении которых концессионер обязуется вести техническую эксплуатация здания. Это, по словам Бурдилова, гарантирует качество стройки, поскольку инвестору невыгодно тратиться на гарантийные работы.

Кроме того, администрация Нижнего Тагила продвигает проект строительства школы на 1200 мест в микрорайоне Александровский на Гальянке. Управление образования направило заявку в госпрограмму по строительству школ. Объект прошёл предварительный отбор, сейчас необходимо дождаться решения о финансировании программы на 2020 и последующие годы.