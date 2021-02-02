Мэрия Нижнего Тагила отказала общественнику Илье Коровину в проведении шествия на Вагонке

Администрация Нижнего Тагила уведомила общественника Илью Коровина, что его заявка на проведение шествия по Вагонке отклонена. Как пояснил сам активист, в мэрии нашли формальный повод для отказа.

«Позвонили с администрации, подготовили они ответ на уведомление моё. Отказано. Причина — неправильно составлено уведомление. Совершенно не удивлён, так они и должны были ответить», — говорит Коровин.

Прогулка должна была стартовать 7 февраля в 12:00 от площади Славы, предполагалось пройти до улицы Зари, а затем по проспекту Вагоностроителей до проспекта Дзержинского.