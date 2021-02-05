Мэрия Нижнего Тагила отказала общественникам в проведении шествия против коррупции из-за коронавируса

Администрация Нижнего Тагила не согласовала активистам из ОД «Тагил за перемены» массовую акцию против коррупции, которая была запланирована на 13 февраля. Как рассказала АН «Между строк» лидер движения Надежда Журавлёва, чиновники «прикрылись» формальной причиной — антиковидными ограничениями.

«Учитывая, как проходили несогласованные акции протеста в Нижнем Тагиле (с автозаками, штрафами и лишением свободы), решили в очередной раз обратиться к букве закона и воспользоваться правом, гарантированным нам статьёй 31 Конституции РФ, и получили отказ. Считаем отказ циничным стёбом над гражданами. Уже не берём даже во внимание, что коронавирусные ограничения были ослаблены, работает общепит, увеселительные заведения и ярмарки», — говорят общественники.