Мэрия Нижнего Тагила официально разрешила детским садам, кинотеатрам и театрам открыться с 9 сентября

Тагильская мэрия разрешила всем детским садам города открыться и работать со 100-процентной посещаемостью с 9 сентября. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте горадминистрации. В нём также закреплено разрешение для городских школ начать учебный год с 1 сентября.

«Организовать работу муниципальных дошкольных образовательных учреждений в штатном режиме со 100-процентной наполняемостью с 9 сентября 2020 года. Организовать с 1 сентября 2020 года работу общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в постановлении.

С 9 сентября могут возобновить работу также театры, кинотеатры и Нижнетагильская филармония. При этом количество посетителей концертов, спектаклей не должно превышать 50% от общей вместимости того или иного зала. Культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе тоже разрешено проводить при 50-процентной загрузке.

«Допустить посещение граждан (за исключением групповых экскурсий численностью свыше 20 человек) библиотек и музеев, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность, развлекательных аттракционов и детских игровых площадок на открытом воздухе», — говорится в документе за подписью мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

Напомним, в детсадовские группы осенью должны вернуться более 21 тысячи детей. По словам начальника управления образования города Татьяны Удинцевой, все дошкольные учреждения уже готовы к их приёму. Правда, пойти в детские сады смогут только те маленькие тагильчане, на которых будет оформлена специальная справка. Чтобы её получить, родитель должен обратиться в то дошкольное учреждение, которое ранее посещал их ребёнок. Там выдадут направление на анализы в медучреждение. Если результаты будут хорошие, то медработник также осмотрит ребёнка и выдаст необходимую справку. На следующий день после получения медицинского документа уже можно будет идти в детский сад. Тем, чей ребёнок ещё ни разу не посещал дошкольное учреждение, тоже нужно обратиться к его руководству и пройти специальную медкомиссию. Адрес электронной почты каждого детсада и другую необходимую информацию можно найти на сайте управления образования.

Сейчас детские сады работают в Нижнем Тагиле с наполняемостью в 50%. Чтобы обеспечить безопасность детей в садиках в период пандемии коронавируса, им и сотрудникам два раза в день измеряют температуру. В учреждениях ежедневно проводят влажную уборку помещений и поверхностей, регулярно проветривают помещения. Сотрудники соблюдают масочный режим и используют антисептики. Несмотря на эти меры, за время работы тагильских детских садов в период пандемии коронавируса опасной инфекцией переболели уже 25 специалистов дошкольных учреждений.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в Instagram о подписании указа, разрешающего работать муниципальным детским садам в полном объёме, 28 августа. Кинотеатрам и театрам он дал добро на открытие 27 августа.