Губернатор Куйвашев разрешил работать детским садам, школам и баням

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в Instagram о подписании указа, разрешающего работать муниципальным детским садам в полном объёме.
Согласно документу, организации по дневному уходу за детьми по-прежнему могут работать только с наполняемостью групп не более 50%.
В том же указе Куйвашев написал, что с 1 сентября 2020 года в Свердловской области допускается работа школ, колледжей, техникумов и вузов.
Подписал указ, о котором рассказывал вам накануне. С 9 сентября смогут работать культурные учреждения с заполняемостью залов до 50%. Это касается кинотеатров, театров, филармоний, а также концертных площадок. Также полностью возобновляется работа муниципальных детских садов. Для частных учреждений, которые предоставляют услуги по дневному уходу за детьми, продолжает действовать ограничение по заполняемости групп до 50%. Кроме того, снова смогут начать работать общественные бани. Как обычно публикую полный текст документа, чтобы вы могли изучить его самостоятельно.
Кроме того, в регионе смогут открыться общественные бани — изменение вступает в силу с 29 августа. Ранее сообщалось, что с 9 сентября допускается работа театров, концертных организаций и филармоний с 50-процентной заполняемостью от вместимости зала: они смогут проводить спектакли, концерты, театральные представления, демонстрировать фильмы.