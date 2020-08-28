Губернатор Куйвашев разрешил работать детским садам, школам и баням

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в Instagram о подписании указа, разрешающего работать муниципальным детским садам в полном объёме.

Согласно документу, организации по дневному уходу за детьми по-прежнему могут работать только с наполняемостью групп не более 50%.

В том же указе Куйвашев написал, что с 1 сентября 2020 года в Свердловской области допускается работа школ, колледжей, техникумов и вузов.

Кроме того, в регионе смогут открыться общественные бани — изменение вступает в силу с 29 августа. Ранее сообщалось, что с 9 сентября допускается работа театров, концертных организаций и филармоний с 50-процентной заполняемостью от вместимости зала: они смогут проводить спектакли, концерты, театральные представления, демонстрировать фильмы.