Мэрия Нижнего Тагила обновила список одобренных киосков и торговых павильонов

Тагильская администрация опубликовала схему размещения нестационарных торговых точек на территории города на 2019 год. В списке 473 объекта: это павильоны, киоски, автолавки, торговые навесы и автоматы с водой. В Ленинском районе таких объектов 160, в Дзержинском — 154, в Тагилстроевском — 148, в сельских территориях — 11. При этом 42 бесплатных торговых места выделено в Нижнем Тагиле для реализации сельскохозяйственной продукции местными садоводами. Продавать замороженные ягоды тагильчане, начиная с этого года, смогут только после проведения торгов на право размещения навеса или другого объекта.

«Это так называемые садоводы, которые реализуют замороженные ягоды, например клубнику или смородину. Пусть приходят на аукцион, участвуют в торгах, выигрывают места и продают. А грибы и ягоды, которые они собирают в лесах, рыбу, дикоросы вообще не рекомендуется реализовывать, потому что такая продукция представляет потенциальную опасность для здоровья граждан. Если они пройдут проверку Роспотребнадзора, получат сертификат качества, тогда будет возможна реализация их продуктов», — рассказала сегодня начальник тагильского управления промышленной политики и развития предпринимательства Людмила Абдулкадырова депутатам профильной думской комиссии.

Стихийные рынки на центральных улицах Нижнего Тагила должны заменить ярмарки, уверены чиновники и депутаты. В 2019 году в городе запланировано проведение 84 ярмарок перед «Современником», ДК «Юбилейный», в районе Дворца ледового спорта и недалеко от площади Танкостроителей. На каждой из них предусмотрено от 15 до 20 бесплатных торговых мест для пенсионеров. Часть продавцов, отмечает Людмила Абдулкадырова, ушла с улиц в торговые центры. Другие не спешат следовать их примеру, так как не хотят платить за аренду торговых мест в ТЦ.

Борьба со стихийными рынками и незаконными киосками началась в Тагиле с 2014 года. Тогда Владислав Пинаев, ещё будучи первым замглавы города, отметил, что «малый бизнес не способен вкладывать деньги в красивые объекты», поэтому если облик города не изменить принудительно, то он «так и останется в 90-х». В статусе врио градоначальника и уже непосредственно мэра Пинаев не раз напоминал на аппаратных совещаниях подчинённым о необходимости сноса нестационарных торговых объектов. За 2018–2019 годы чиновники намерены освободить от павильонов и киосков более 50 земельных участков.