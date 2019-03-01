Мэрия Нижнего Тагила обнародовала графики вывоза мусора в частном секторе (СПИСКИ)

В тагильской администрации обнародовали графики вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) из частного сектора. Региональный оператор по обращению с ТКО в Северной зоне с центром в Нижнем Тагиле — филиал тюменской компании «Рифей» — разработал тестовые графики вывоза мусора с территорий Старой Гальянки, Тагилстроя и посёлка Сухоложский. По данным пресс-службы мэрии, в процессе работы мусоровозов графики будут окончательно скорректированы и опубликованы на официальном сайте города. По тестовым графикам, спецтехника будет собирать ТКО в частном секторе со 144 площадок.

«Графики эти временные. Предстоит достаточно большая и небыстрая работа по корректировке, потому что они пошли по новым маршрутам, где их не было. Очень много новых улиц, временные рамки для людей меняются, будем с “Рифеем” тему отрабатывать. Очень важно сейчас довести эту информацию до жителей, работаем с ТОСами, старшими по улицам», — отметил сегодня, 1 марта, на аппаратном совещании в мэрии глава Ленинского района Геннадий Мальцев.

37 улиц Старой Гальянки мусоровозы начнут объезжать по новому графику с сегодняшнего числа, 1 марта (будут забирать ТКО в четверг и воскресенье). Остальные площадки станут обслуживать с 5 марта (по вторникам и субботам).

На Тагилстрой и в посёлок Сухоложский мусоровозы будут приезжать по воскресеньям.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Управляет всеми организациями, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле филиал тюменской компании «Рифей». Платёжки за новую услугу начали приходить жителям Северной зоны в феврале. При этом многие уральцы обнаружили в почтовых ящиках квитанции с устаревшими данными о количестве прописанных в их жилье людей: в одних документах указаны фамилии прежних владельцев квартир, в других отпечатаны только адреса и число проживающих в помещениях, актуальное несколько лет назад. «Рифей» пообещал, что из-за ошибок в квитанциях за вывоз мусора начислять пени тагильчанам не будут до конца апреля.