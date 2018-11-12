Мэрия Нижнего Тагила не указала в бюджете города почти 6 млрд рублей

Администрация Нижнего Тагила не указала в проекте бюджета города на 2018 год денежные обязательства в размере 5,87 миллиарда рублей. К такому выводу пришли специалисты Счётной палаты после проверки исполнения бюджета Нижнего Тагила за девять месяцев этого года. Обязательства касаются концессионного соглашения, заключённого в июне с АО «Облкоммунэнерго» в отношении объектов, на которых осуществляется обработка, накопление и захоронение твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в городе. Со следующего года компания займётся расширением действующего Кушвинского полигона и строительством на нём мусоросортировочного комплекса. По словам председателя Счётной палаты Валерия Платунова, мэрия должна была отразить 5,87 миллиарда рублей в бюджете сразу же после подписания соглашения, однако не сделала этого.

«К полномочиям органов местного самоуправления относится создание и содержание площадок накопления ТКО, определение схемы их размещения и ведение реестра мест накопления твёрдых коммунальных отходов. Организацией экологического воспитания и формированием экологической культуры в области обращения с ТКО должны заниматься также органы местного самоуправления», — отмечается в информации Счётной палаты об исполнении бюджета Нижнего Тагила за девять месяцев 2018 года.

В ноябре информацию Счётной палаты об исполнении бюджета города за девять месяцев 2018 года заслушают все думские комиссии. По итогам рассмотрения этого вопроса депутаты могут потребовать от чиновников устранить нарушения, выявленные контрольно-ревизионным органом.

Согласно документу, за девять месяцев бюджет города исполнен по доходам на 67,7% от годовых назначений (8,47 миллиарда рублей), по расходам — 62,4% (8,13 миллиарда рублей). По состоянию на 1 октября кассовое исполнение по трём из 57 муниципальных подпрограмм составило 0%. Это подпрограммы «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий», «Выполнение мероприятий по обеспечению требований законодательства об охране окружающей среды» и «Реализация комплексной программы “Уральская инженерная школа”».

Чиновникам удалось собрать больше денег по сравнению с прошлым годом по земельному налогу (на 24,2 миллиона рублей больше), по налогу на имущество физлиц (на 10,2 миллиона рублей), за негативное воздействие на окружающую среду (на 21,1 миллиона рублей, или на 70,5%). При этом снизились поступления по НДФЛ (минус 82,7 миллиона рублей), от использования государственного и муниципального имущества (минус 294,7 миллиона рублей), от продажи материальных и нематериальных активов (минус 38,4 миллиона рублей).

«Наибольшее отставание от плановых показателей как в абсолютном, так и в процентном выражении отмечается по доходам от использования государственного и муниципального имущества — исполнение составило 203,7 миллиона рублей, или 30,4% от утверждённых годовых назначений в сумме 669,2 миллиона рублей. Исполнение по доходам от продажи материальных и нематериальных активов составило 168,1 миллиона рублей, или 40,5%. В результате бюджетом города к концу года может быть недополучено до 600 миллионов рублей», — говорится в документе.

Сейчас мэрия Нижнего Тагила пытается сдать в аренду «Газэксу» 932 объекта сетей газоснабжения (газопроводы низкого давления) общей протяжённостью свыше 200 тысяч метров, которые ей не удалось продать из-за запрета суда. За реализацию сетей чиновники рассчитывали получить в этом году 250 миллионов рублей. Если за ноябрь — декабрь объекты так и не удастся сдать в аренду, то мэрии придётся уменьшать расходную часть бюджета. Это значит, что без финансирования могут остаться запланированные ранее, в том числе и социально значимые, мероприятия.

Объём муниципального долга по состоянию на 1 октября 2018 года составил 1,07 миллиарда рублей, кредиторская задолженность — 2,06 миллиарда рублей. Тагильская администрация задолжала в числе прочего 6,4 миллиона рублей ИП Сергею Сивкову и 2,4 миллиона рублей ООО «УК Нижнетагильское ПОПАТ». МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» обязана выплатить более 15 миллионов рублей ООО ДСК «Строймеханизация».