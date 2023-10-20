Мэрия Нижнего Тагила не стала ремонтировать дорогу по решению суда. Дело передали приставам

В Нижнем Тагиле чиновники городской администрации не стали исполнять решение Ленинского районного суда города с требованием отремонтировать часть дороги на улице Сибирской. Об этом в паблике общественного движения «Тагил без ям» во «ВКонтакте» рассказал тагильчанин Александр, который уже несколько месяц добивается ремонта улицы.

Участок дороги, о котором идёт речь, находится рядом с домами № 68 и 71. Первый из них (68) — это частный дом, в то время как второй (71) представляет собой многоквартирную девятиэтажку. Как следует из ответа прокуратуры Дзержинского района Нижнего Тагила, который Александр приложил к публикации, решение суда в пользу тагильчанина датируется ещё 8 декабря 2022 года. В нём говорится, что ремонтные работы должны быть завершены до 30 июня 2023 года, но до сих пор требования суда не выполнены.

«В связи с тем, что в установленный срок решение суда администрацией города Нижний Тагил не исполнено, прокуратурой района получен исполнительный лист, который направлен для принудительного исполнения в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Свердловской области», — говорится в ответе прокуратуры.

Общественники уверяют, что Александр безуспешно пытался решить проблему в досудебном порядке, неоднократно обращаясь к городским чиновникам, однако даже после положительного судебного решения администрация Нижнего Тагила не торопится исполнять его.

«Если судебные приставы не смогут решить вопрос, то будет направлено обращение к губернатору Свердловской области с просьбой направить в Нижний Тагил министра транспорта для решения столь сложной задачи. Несмотря на самый большой в истории Нижнего Тагила бюджет, чиновники оказались не в состоянии содержать автодороги в нормативном состоянии», — отметили общественники.