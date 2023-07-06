Мэрия Нижнего Тагила направит более 800 млн рублей на подготовку школ и детсадов к новому учебному году

Администрация Нижнего Тагила направит более 800 млн рублей из городского бюджета на подготовку общеобразовательных учреждений к новому учебному году. На обеспечение пожарной безопасности выделят 252,5 млн рублей — это почти в четыре раза больше, чем в 2022 году. Мероприятия по антитеррористической защищенности профинансируются в размере почти 142 млн рублей, а на укрепление и развитие материально-технической базы городских школ направят 414,5 млн рублей. Часть средств пойдёт на выполнение предписаний Роспотребнадзора, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

Кроме того, с 22 июня по 14 июля комиссия проверит готовность к новому учебному году у 62 школ, 145 детских садов и 8 учреждений допобразования. В мониторинговый список не попали только общеобразовательные учреждения № 32 и № 48, находящиеся на капитальном ремонте. Помимо капитальных ремонтов двух школ муниципалитет отремонтирует зал кадетской школы № 21 и полностью обновит систему отопления школы № 80.

По словам начальника управления образования Татьяны Удинцевой, проведение оценки готовности образовательных организаций и подписание актов готовности завершится до 15 августа. В работе комиссии принимают участие представители госпожнадзора, сотрудники ГИБДД, территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по региону, МБУ «ЦОЗиП» (центр обслуживания зданий и помещений), а также специалисты профильных управлений мэрии и активисты родительского комитета.

«Особое внимание комиссия уделяет комплексной безопасности образовательных учреждений города. Проверяется исполнение мероприятий, направленных на пожарную безопасность и защищённость организаций от террористической угрозы», — подчеркнула Татьяна Удинцева.