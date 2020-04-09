Мэрия Нижнего Тагила начала выдавать управляющим компаниям города средства для дезинфекции подъездов

Специалисты управления ЖКХ администрации Нижнего Тагила начали выдавать управляющим компаниям дезинфицирующие средства для уборки подъездов.

«Помощь муниципалитета получат все управляющие организации. Санитарная обработка подъездов — одна из важнейших профилактических мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Глава города поручил нам ужесточить контроль за проведением дезинфекции жилого фонда в Нижнем Тагиле, и мы будем эту задачу выполнять», — рассказал начальник управления ЖКХ администрации города Павел Ивушкин.

Муниципалитет закупил универсальное концентрированное дезинфицирующее средство «Экор-Форте». Согласно инструкции, оно обладает антимикробной активностью в отношении вирусов гриппа, возбудителей ОРВИ, гепатита, атипичной пневмонии и других опасных заболеваний.

Напомним, ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил выделить из резервного фонда администрации порядка 3 миллионов рублей на закупку дезинфекторов для муниципальных учреждений. Часть из них направлена компаниям сферы ЖКХ.

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