Мэрия Нижнего Тагила начала поиск подрядчика для ремонта дорог в следующем году за 626 миллионов рублей

Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для ремонта автомобильных дорог общего пользования в рамках нацпроекта БКАД в следующем году. Начальная сумма контракта, заявленная на сайте госзакупок, равна 626 157 526 рублей. Заявки потенциальных подрядчиков будут приниматься до 9 декабря 2019 года. В течение следующего года должны быть отремонтированы 22 дороги. Проектно-сметную документацию для их ремонта ранее подготовили специалисты «УБТ-Сервиса».

Список дорог, которые будут отремонтированы:

• дорога по улице Окунева, на участке от улицы Ильича до проспекта Вагоностроителей;

• дорога по улице Кулибина, на участке от улицы Красногвардейская до улицы Фестивальная;

• дорога по улице Береговая-Ударная

• дорога по улице Горошникова, на участке от улицы Пархоменко до улицы Красногвардейская;

• дорога по улице Красногвардейская;

• дорога по проспекту Строителей;

• дорога по проспекту Уральский, на участке от улицы Береговая-Ударная до проспекта Октябрьский;

• дорога по улице Фестивальная;

• дорога по улице Дружинина;

• дорога по улице Тагилстроевская;

• дорога по улице Черных, на участке от улицы Фрунзе до улицы Тагильская;

• дорога по улице Тагильская;

• дорога по улице Кирова;

• дорога по улице Свердлова, на участке от Восточного шоссе до улицы Чайковского

• дорога по улице Юности, на участке от Восточного шоссе до улицы Алтайская;

• дорога по улице Алтайская;

• дорога по улице Красных Зорь, на участке от улицы Металлургов до улицы Балакинская;

• дорога по улице Шевченко, на участке от улицы Металлургов до улицы Пожарского;

• дорога по улице Пожарского;

• дорога по улице Матросова, на участке от улицы Пожарского до улицы Гвардейская;

• дорога по улице Геологов;

• дорога к санаторию «Сосновый Бор».

Напомним, в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» впервые были отремонтированы 21 улицы. Ремонтировалось дорожное покрытие во всех районах Нижнего Тагила тремя местными организациями: муниципальным унитарным предприятием «Тагилдорстрой», ООО «УБТ-Сервис» («дочка» «Уралвагонзавода») и ООО «Уралстроймонтаж». «Тагилдорстрой» за сезон сделал семь дорог: Жуковского, Кулибина, Челюскинцев, Гагарина, Крымскую, Ломоносова, Учительскую. На работы направили 225,5 млн рублей.

В октябре за рулём Hyundai Solaris отремонтированные дороги протестировал глава города Владислав Пинаев.

Больше всего претензий к качеству выполняемых работ возникло к «Уралстроймонтажу», которому «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой» отдали на субподряд ремонты улиц Металлургов, Ломоносова и Крымской. Из-за проблем с ремонтом улицы Металлургов, где большое количество коммуникаций и сильная транспортная загруженность, даже возникла угроза срыва реализации нацпроекта. «УБТ-Сервис» в августе грозился разорвать контракт с УСМ, если тот не будет соблюдать графики работ и вовремя не устранит недоделки.