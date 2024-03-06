Мэрия Нижнего Тагила ищет разработчика проекта нового театра кукол, стартовая цена аукциона — 26 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила ищет разработчика проекта здания нового театра кукол. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, стартовая цена объявленного аукциона — 26 млн рублей. Новое здание театра планируется возвести на Уральском проспекте, 80 на ГГМ. Он будет находиться недалеко от школы № 100.

Согласно условиям конкурса, здание театра должно иметь от одного до трёх этажей со зрительным залом на 200 мест и камерным на 45–49 мест. Проектировщик должен предусмотреть репетиционные помещения, гримёрки, административную и складскую части, производственные цеха, помещения для обслуживания самого театра, гараж для фургона и автобуса.

Техническое задание предусматривает также размещение летней сцены для зрителей на 70 мест, наружное искусственное освещение на территории театра, светодинамический пешеходный фонтан, автопарковку для посетителей и сотрудников театра, создание условия для людей с ОВЗ. Срок выполнения контракта — не позднее 1 декабря 2024 года.

Напомним, о строительстве нового театра кукол стало известно в октябре 2023 года. Ранее существующее здание хотели реконструировать, но из-за того, что археологи обнаружили на месте бывшей Базарной площади, где сейчас находится театр, предметы XVIII века, строительные работы на этой территории были запрещены.