Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для сноса аварийного многоквартирного дома за 1 рубль

Тагильская администрация ищет компанию-подрядчика для сноса многоквартирного жилого дома № 6 по улице Станционный переулок. Здание 1940 года постройки было признано аварийным. За его снос чиновники готовы заплатить целый рубль. Такова начальная стоимость муниципального контракта. При этом сами работы с учётом НДС оцениваются в 2 миллиона рублей, но с учётом понижающего коэффициента по доведённым лимитам бюджетных обязательств, равного 0,00000049275, цена упала до 1 рубля. Все работы должны быть выполнены в течение 30 дней, отмечается в документации на сайте госзакупок.

Победителя электронного конкурса планируется определить в середине июля. Если на торги заявятся несколько компаний, то выиграет та, которая сильнее других понизит предлагаемую начальную стоимость. То есть она будет составлять меньше рубля.

Ранее стало известно, что мэрия намерена заключить договор с екатеринбургской компанией «Девелон» о бесплатном сносе недостроенного мостового перехода через реку Тагил в районе улицы Папанина.