Екатеринбургская компания бесплатно снесёт недостроенный мост через реку Тагил на улице Папанина

Мэрия Нижнего Тагила намерена заключить договор с екатеринбургской компанией «Девелон» о бесплатном сносе недостроенного мостового перехода через реку Тагил в районе улицы Папанина. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на официальном сайте администрации. В документе указано, что демонтажные работы будут проводиться в рамках оказания благотворительной помощи в связи с аварийным состоянием муниципального объекта незавершенного строительства. По информации ИА «Все новости», взамен екатеринбуржцы получат списанные конструкции моста.

Проектированием переправы через реку Тагил в 1990 году занималась муниципальная строительная компания «Нижнетагильский Мостопоезд». Стоимость объекта составила на тот момент немногим более четырёх с половиной миллионов рублей. Путепровод должен был соединить Выю и Старую Гальянку. Согласно документации, длина дорожного полотна эстакады, составляла около 185 метров, а всего мостового перехода — 580 метров. К 1995 году установили опоры и балки, после чего стройка остановилась из-за отсутствия финансирования. После обследования в 2001 году конструкцию признали ограниченно годной. В 2016 году было принято окончательное решение мост демонтировать и распродать по элементам.