Мэрия Нижнего Тагила ищет компанию для проектирования ремонта Исинского тракта

Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на разработку проекта ремонта Исинского тракта. Победителя планируется определить до 6 апреля. Начальная цена заключения контракта — 3 млн 637 тысяч рублей.

Согласно техдокументации, подрядчик должен разработать проект ремонта Исинского тракта на участке протяжённостью 9 км от улицы Ильича до реки Иса. В проекте нужно предусмотреть замену дорожного полотна, отвод воды с проезжей части, установку знаков и нанесение разметки. Ремонтировать пригородную трассу будут, не закрывая движение автотранспорта. Работы профинансируют из бюджета Нижнего Тагила. Администрация планирует составить проектную документацию в 2021 году, а ремонт дороги осуществить в следующем году.