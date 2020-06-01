Проект реконструкции Исинского тракта под Нижним Тагилом сделают в 2021 году

Проектную документацию для ремонта Исинского тракта планируется сделать в 2021 году. Об этом в эфире «Тагил-ТВ» сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. На прошлой неделе он осмотрел разбитую дорогу вместе с исполнительным директором «Уралвагонзавода» Владимиром Рощупкиным и министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василием Старковым.

«Трафик там в крайней степени большой. Дорога находится далеко не в самом лучшем состоянии. Но есть ряд проблем, которые необходимо будет решить. Первая — это то, что дорога строилась хозспособом и находится на территории двух муниципальных образований. Вторая проблема заключается в том, что она практически окружена федеральными лесами. В ходе дискуссии мы приняли решение. Специалисты министерства транспорта подготовят дорожную карту. В ней будет чётко определено, кто и за что отвечает. Также будут определены конкретные сроки. Если не возникнет никаких нюансов, планируем за 2021 год сделать проект дороги, в 2022 году — полностью её отремонтировать», — рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Исинский тракт находится на территориях Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа и составляет 11 км. Недалеко от города на Исинском водохранилище расположен пляжный комплекс «Иван-озеро», куда по тракту часто ездят отдыхать тагильчане. Кроме того, вдоль дороги имеются коллективные сады, многие из них принадлежат сотрудникам УВЗ.