Мэрия Нижнего Тагила ищет компанию для анализа качества воды из 174 источников в городе и сёлах

Мэрия Нижнего Тагила ищет компанию-подрядчика для лабораторного исследования качества воды в 174 источниках нецентрализованного водоснабжения Нижнего Тагила. Пробы будут браться на территории самого города и в 20 сёлах и деревнях: Уральце, Захаровке, Ёкве, Чащино, Висимо-Уткинске, Серебрянке, Нижней и Верхней Ослянке, Сулёме, Усть-Утке и в других местах. В Тагиле, например, исследуют 64 источника, в Висимо-Уткинске — 29, в Серебрянке — 23. За анализ воды чиновники готовы заплатить чуть более 730 тысяч рублей.

Из каждого источника возьмут по одной пробе, их проверят на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Воду, в частности, будут исследовать на запах, мутность, цветность, жёсткость, перманганатную окисляемость, общее микробное число, а также содержание нитратов, сульфатов, хлоридов, марганца, железа, кремния. Все работы необходимо выполнить этой осенью — с 1 октября до 15 ноября. Компанию-подрядчика планируется определить по итогам торгов в конце августа.

В последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки. В мэрии Нижнего Тагила планировали спасти город от неблагоприятной экологической ситуации при помощи заключения концессионного соглашения по модернизации водоочистных сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов за 6,8 млрд рублей. Однако на концессию не заявилась ни одна компания-инвестор.

Сейчас городские власти рассчитывают заявиться в программу «Чистая вода» для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения. Деньги необходимы для строительства «Западной» и «Южной» станций подготовки питьевой воды. Их необходимо реконструировать и оснастить современным оборудованием. Мощность планируемой к строительству «Западной» станции в районе Нижней Черемшанки должна составить 70 тысяч кубических метров в сутки, «Южной» в районе Горбуново — 60 тысяч кубических метров в сутки.