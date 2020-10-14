Мэрия Нижнего Тагила хочет выручить от распродажи производственной базы, цеха обработки мрамора и ещё пяти объектов в 2021 году более 7 млн рублей

Тагильские чиновники надеются получить от распродажи в 2021 году семи «новых» муниципальных объектов от 7,5 млн рублей в местный бюджет. Мэрия планирует пустить с молотка четыре гаражных бокса, а также цокольный этаж в здании 1973 года постройки по улице Калинина, где находится отдел полиции № 17. Кроме того, она хочет продать также три склада и административно-бытовое двухэтажное здание на производственной базе по улице Энтузиастов (более 1000 кв. метров). Ещё один будущий лот — двухэтажное здание цеха обработки мрамора площадью 417 кв. метров на территории для эксплуатации Гальянского месторождения известняков и локомотивно-вагонного депо.

На этой неделе прогнозный план приватизации имущества города будут рассматривать на думской комиссии по муниципальной собственности. Затем его одобрит (или нет) и сама гордума. После этого администрация сможет выставить все объекты на продажу.

Напомним, горадминистрация вносит проект прогнозного плана приватизации городского имущества в думу для рассмотрения его депутатами ежегодно. Одни помещения и здания быстро распродают, другие подолгу числятся в списках. Их удаётся реализовать лишь спустя несколько лет, снизив цену на десятки миллионов рублей.