Мэрия Нижнего Тагила хочет наказать генподрядчика строительства моста через Тагильский пруд на 300 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» подало в Свердловский арбитражный суд иск на 300 тысяч рублей к генподрядчику строительства моста через Тагильский пруд компании «Альмакоргруп». Об этом говорится в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

Как сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии Нижнего Тагила, исковые требования касаются взыскания трёх штрафов по 100 тысяч рублей за неисполнение в установленные сроки пунктов ранее выданных предписаний.

Напомним, в середине марта 2021 года ООО «Альмакоргруп» было оштрафовано на 300 тысяч рублей за неисполнение контрактных обязательств. В материалах дела отмечается, что МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» выявило 3 нарушения со стороны подрядчика: 2 нарушения порядка пропускного режима при проверке представителями истца, а также нарушение сроков устранения несоответствий проекту.

В суде сейчас находится ещё один иск от муниципальной Службы заказчика городского хозяйства с требованием оштрафовать строителей на 400 тысяч рублей.