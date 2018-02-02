Мэрия Нижнего Тагила готова потратить 23 миллиона рублей на детские сады, половина уйдёт на ремонт крыш

В 2018 году на капитальные ремонты детских садов Нижнего Тагила направят 23 миллиона рублей. При этом половину денежных средств — 11,64 млн — потратят на ремонт кровель. Служба заказчика городского хозяйства уже объявила на сайте госзакупок конкурсы на проведение ремонтных работ крыш в детских садах с номерами 138 (ул. Газетная), 28 (ул. Фрунзе), 131 (ул. Азовская), 163 (ул. Быкова) и 133 (ул. Огнеупорная). Торги будут проведены с 13 по 26 февраля. Все работы, согласно условиям контрактов, подрядчики должны окончить уже к концу июня.

Самую большую сумму чиновники готовы отдать за приведение в порядок крыши в школе № 138 на улице Газетной, здание которой было построено в 1962 году. Сейчас физический износ материала кровли составляет 30–50%, последний её ремонт выполнен в 2012 году. На капитальный ремонт крыши планируется направить до 3,1 миллиона рублей. Конкурс разыграют 26 февраля.

«Цвет кровельного покрытия необходимо согласовать с управлением архитектуры и градостроительства, администрацией образовательного учреждения перед началом выполнения работ. Работы производятся без предоставления складских помещений, охрана материалов за счёт подрядчика. Оплату за потребляемые энергоресурсы также производит подрядчик», — отмечается в техническом задании.

Также большое внимание в этом году будет уделено устранению замечаний надзорных органов (в том числе противопожарным мероприятиям) и созданию новых дополнительных мест в детских садах при помощи переоборудования помещений, рассказал АН «Между строк» начальник управления образования администрации Нижнего Тагил Игорь Юрлов.

Напомним, всего в 2018 году управление образования планирует потратить на дошкольное образование 2,4 миллиарда рублей. Год назад в мэрии сообщали, что на капитальный и текущий ремонт всех детских садов в Нижнем Тагиле необходимо 208 миллионов рублей.