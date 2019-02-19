Мэрия Нижнего Тагила дважды заставила коммунистов изменить место проведения митинга против мусорной реформы 23 февраля

Тагильская мэрия дважды заставила местное отделение КПРФ изменить место проведения митинга против мусорной реформы, который пройдёт в городе 23 февраля, в День защитника Отечества. По последним данным, протестная акция начнётся в 11:00 у памятника металлургам возле подножия Лисьей горы. Изначально КПРФ хотела провести митинг у памятника комсомольцам на площади у КДК «Современник», однако руководитель аппарата администрации Андрей Ленда убедил её представителей перенести мероприятие к памятнику Владимиру Ленину (остановка «Музей»).

Планируется, что в протестной акции примут участие около 300 человек, в том числе представители всех общественных движений, которые работают сегодня в городе. Также на мероприятие приглашены депутаты гордумы, Заксобрания и Госдумы, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. На митинге будет организован «открытый микрофон», использованы плакаты с призывами снизить тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами и сделать расчёт платежей за вывоз мусора исходя из площадей квартир, а не количества людей, проживающих в них. Коммунисты выступят также против развала державы, произвола власти олигархов, обмана и грабежа населения.

С 1 января в Свердловской области начали действовать новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Управлять всеми организациями, которые работают с ТКО, в Северной зоне с центром в Нижнем Тагиле теперь будет филиал тюменской компании «Рифей». За новую коммунальную услугу жителям города придётся платить от 1715 рублей в год. Тагильчанам уже начали приходить платёжки. При этом во многих из них указаны неверные данные. На днях жительница Тагилстроевского района получила квитанцию на оплату услуги по обращению с ТКО на сумму более 11 тысяч рублей. В документе указано, что расчёт сделан на 83 якобы прописанных в квартире человек.