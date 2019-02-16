В Нижнем Тагиле 23 февраля пройдёт митинг против мусорной реформы

В Нижнем Тагиле 23 февраля, в День защитника Отечества, пройдёт митинг против мусорной реформы. Уведомление о проведении протестного мероприятия в мэрию подавала КПРФ. Планируется, что акция пройдёт возле памятника Владимиру Ленину (остановка «Музей») и в ней примут участие более 300 человек. На митинге будет организован «открытый микрофон», использованы плакаты с призывами снизить тариф на обращение с твёрдыми коммунальными отходами и сделать расчёт платежей за вывоз мусора исходя из площадей квартир, а не количества людей, проживающих в них.

«Приглашены представители всех общественных движений, которые работают в городе. Начнётся мероприятие в 11:00. Ответ на наше уведомление должен прийти в понедельник, 18 февраля. Неформально митинг нам уже согласовали, но мы изменили место. Хотели изначально провести его у памятника комсомольцам у "Современника"», — рассказал АН «Между строк» лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин.

С 1 января в Свердловской области начали действовать новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Управлять всеми организациями, которые работают с ТКО, в Северной зоне с центром в Нижнем Тагиле теперь будет филиал тюменской компании «Рифей». За новую коммунальную услугу жителям города придётся платить от 1715 рублей в год. Тагильчанам уже начали приходить платёжки. При этом во многих из них указаны неверные данные. На днях жительница Тагилстроевского района получила квитанцию на оплату услуги по обращению с ТКО на сумму более 11 тысяч рублей. В документе указано, что расчёт сделан на 83 якобы прописанных в квартире человек.