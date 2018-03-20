Мэрия Нижнего Тагила договорилась с «Газэксом» Вексельберга о сдаче в аренду городских сетей газоснабжения

Мэрия Нижнего Тагила попросила депутатов Нижнетагильской гордумы одобрить изменение порядка определения размера ежемесячного платежа по договорам аренды сетей газоснабжения. Речь идёт о тех 214 км сетей, которые чиновникам не удалось продать в 2017 году. Теперь администрация намерена сдать эти объекты в аренду «Газэксу» (подконтролен Виктору Вексельбергу).

Размер арендной платы планируется определять на основании отчёта независимого оценщика, при составлении которого будут учтены обоснованные расходы арендатора, связанные с эксплуатационными и иными договорными обязательствами. По словам чиновников, вносимые изменения позволят повысить экономическую привлекательность газового комплекса и быстрее передать его на содержание и обслуживание специализированной организации. Ранее независимая оценка показала, что 214 км сетей стоят 250 миллионов рублей.

«Организация будет заинтересована в аренде указанного муниципального имущества, так как сможет в полном объёме включить в тариф затраты на эксплуатационное содержание указанных объектов аренды», — рассказал специалист управления муниципального имущества администрации города Михаил Савин на думской комиссии по муниципальной собственности.

Сотрудник мэрии также отметил, что по итогам переговоров с потенциальным арендатором «стороны пришли к соглашению». Инвентаризация сетей проведена в полном объёме. Окончательное решение о внесении изменений в положение об управлении муниципального имущества будет принято в конце марта на очередном заседании НТГД.

Нижнетагильская гордума включила в прогнозный план приватизации 932 объекта сетей газоснабжения (газопроводы низкого давления) общей протяжённостью свыше 200 тысяч метров в апреле 2017 года, проигнорировав протест прокуратуры Ленинского района. Сети являются коммунально-бытовыми объектами и должны оставаться в ведении властей. Решение депутатов было обжаловано в суде.