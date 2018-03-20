Мэрия Нижнего Тагила договорилась с «Газэксом» Вексельберга о сдаче в аренду городских сетей газоснабжения

20.03.2018 14:22

Мэрия Нижнего Тагила попросила депутатов Нижнетагильской гордумы одобрить изменение порядка определения размера ежемесячного платежа по договорам аренды сетей газоснабжения. Речь идёт о тех 214 км сетей, которые чиновникам не удалось продать в 2017 году. Теперь администрация намерена сдать эти объекты в аренду «Газэксу» (подконтролен Виктору Вексельбергу).

Размер арендной платы планируется определять на основании отчёта независимого оценщика, при составлении которого будут учтены обоснованные расходы арендатора, связанные с эксплуатационными и иными договорными обязательствами. По словам чиновников, вносимые изменения позволят повысить экономическую привлекательность газового комплекса и быстрее передать его на содержание и обслуживание специализированной организации. Ранее независимая оценка показала, что 214 км сетей стоят 250 миллионов рублей.

«Организация будет заинтересована в аренде указанного муниципального имущества, так как сможет в полном объёме включить в тариф затраты на эксплуатационное содержание указанных объектов аренды», рассказал специалист управления муниципального имущества администрации города Михаил Савин на думской комиссии по муниципальной собственности.

Сотрудник мэрии также отметил, что по итогам переговоров с потенциальным арендатором «стороны пришли к соглашению». Инвентаризация сетей проведена в полном объёме. Окончательное решение о внесении изменений в положение об управлении муниципального имущества будет принято в конце марта на очередном заседании НТГД.

Нижнетагильская гордума включила в прогнозный план приватизации 932 объекта сетей газоснабжения (газопроводы низкого давления) общей протяжённостью свыше 200 тысяч метров в апреле 2017 года, проигнорировав протест прокуратуры Ленинского района. Сети являются коммунально-бытовыми объектами и должны оставаться в ведении властей. Решение депутатов было обжаловано в суде.

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