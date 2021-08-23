Мэрия Нижнего Тагила будет принудительно сносить часть дома-мяка на берегу городского пруда

Администрация Нижнего Тагила намерена самостоятельно в принудительном порядке исполнить решение суда об освобождении незаконно занятой территории возле дома-маяка на берегу городского пруда. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе мэрии. Это означает, что администрация своими силами снесёт незаконные постройки и заборы, а потом выставит счёт нарушителю.

«В связи с тем, что в добровольном порядке гр. Костроминым Г. В. решение Тагилстроевского районного суда Нижний Тагил не исполнено, планируется исполнение решения суда в принудительном порядке, предусмотренном Федеральным законом», — говорится в ответе мэрии.

Напомним, летом 2020 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск мэрии к владельцу дома-маяка Глебу Костромину. Суд согласился с доводами чиновников, что Костромин самовольно занял земельный участок площадью 1107 квадратных метров, выходящий за границы участка по адресу улица Береговая, 24. Согласно решению суда, Костромин должен был освободить незаконно занятый участок от каменной плитки, спуска к линии воды, каменного парапета, металлических причальных столбов с протянутой между ними цепью и забора с двумя закрываемыми воротами, но до сих пор этого не сделал. Вместо этого мужчина поставил дополнительный железный забор, огораживающий территорию набережной от его участка.