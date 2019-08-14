Мэрия Москвы согласовала заявку на проведение митинга 25 августа 

Власти Москвы согласовали заявку на проведение 25 августа митинга на проспекте Сахарова, однако отказали в проведении запланированного организаторами шествия.

Как сообщает «Интерфакс», в обращении указано, что мероприятие посетят до 100 тысяч человек. Планировалось, что они проведут шествие от Пушкинской площади до проспекта Сахарова, где состоится митинг. Организатором акции выступила Либертарианская партия.

Напомним, накануне заявку на шествие и митинг 24 августа также подали организаторы митинга 10 августа Эльвира Вихарева, Александр Соловьёв и Татьяна Усманова.