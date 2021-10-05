Мэрия Краснотурьинска отменила закупку двух «кресел руководителей» после внимания СМИ

Первый заместитель мэра Краснотурьинска Михаил Корсиков отменил закупку двух «кресел руководителя» за 69 тысяч рублей после появления информации о тендере в СМИ, пишет местное издание «Вечерний Краснотурьинск».

Два кожаных кресла предназначались для председателя и заместителя в административной комиссии. Кресла должны были быть обиты натуральной кожей чёрного цвета и выдерживать вес до 120 килограммов. Поставляемая мебель должна быть «повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях». Как рассказала пресс-секретарь администрации Анна Загирова, кресла планировали купить с помощью отчислений из бюджета Свердловской области.

«Что касается дороговизны данной мебели, то при выставлении аукциона коллеги руководствовались средними ценами на подобные кресла. Кроме того, в рамках конкурса окончательная цена может быть снижена поставщиком, который выиграет торги», — комментировала ранее Загирова.

Также мэрия Краснотурьинска объявляла аукцион о поставке стульев на металлическом каркасе для нужд административной комиссии. За восемь стульев с обивкой из кожзаменителя хотели заплатить 46 тысяч рублей, но в итоге администрация тоже отменила определение поставщика.