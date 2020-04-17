Мэрия Каменска-Уральского попросила МВД проверить подтвердившийся «фейк» о заражении жителя коронавирусом

Администрация Каменска-Уральского обратилась в местный отдел полиции с просьбой проверить публикации в нескольких пабликах в соцсети «ВКонтакте», в которых говорится, что женщина из посёлка Мартюш заразилась коронавирусной инфекцией, со ссылкой на местное издание ku66.ru пишет Znak.com. Администрация заявила в полицию 13 апреля, а уже 15 апреля случай заражения официально подтвердил региональный оперативный штаб. Мэрия просила проверить сайт «Информационный Каменск» и группу «Говорит Каменск-Уральский», заподозрив правонарушение по статье 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). Администрации не понравилась видеозапись, на которой к одному из домов подъехал автомобиль, из него вышли медики в защитных костюмах. Хотя в списке медиа, которые попросили проверить чиновники, не указан сам ku66.ru, полиция попросила журналистов издания дать пояснения.

Руководитель пресс-службы мэрии Каменска-Уральского Елена Шеремет пояснила, что обращение в полицию было написано, когда информация о заразившейся женщине ещё не была где-либо подтверждена.

«Это было в выходной вечером. Информация не была ничем подкреплена. Мы в ходе мониторинга выявили эти посты и сразу же обратились в полицию. То есть они просто опубликовали за несколько дней до подтверждения», — пояснила она.

Шеремет также отметила, что посёлок Мартюш находится за пределами Каменска-Уральского, на территории Каменского городского округа. Мэрия города обратилась в полицию из-за того, что во всех постах утверждалось, будто заражение в посёлке Мартюш — первый случай в Каменске-Уральском. В администрации не собираются отзывать обращение из-за того, что врачи подтвердили коронавирус у женщины из посёлка.

«Разбираться в этом должна полиция. Мы лишь попросили их дать правовую оценку», — сказала Шеремет.

В Свердловской области сегодня подтверждены четыре новых случая коронавируса. Всего в регионе за весь период пандемии заболели 115 человек.

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