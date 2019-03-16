Мэрия Екатеринбурга: Вице-мэр Анатолий Гагарин будет уволен 19 марта

Вице-мэр Екатеринбурга по внутренней и информационной политике Анатолий Гагарин пока официально не уволен, постановление о его увольнении ещё не выпущено, сообщает пресс-служба администрации города.

«Заместителю главы Екатеринбурга по внутренней и информационной политике А. С. Гагарину объявлен выговор, постановления об увольнении нет. О дальнейшем развитии событий известим», — говорится в официальном телеграм-канале мэрии.

Ранее прокуратура Свердловской области заявила о том, что Гагарин уже «был уволен с должности по собственному желанию».

«В прокуратуру Екатеринбурга распоряжение главы Екатеринбурга Александра Высокинского об увольнении данного чиновника представлено. Дата увольнения — 19 марта», — пояснила пресс-секретарь региональной прокуратуры Марина Канатова.

Напомним, ведомство внесло главе Екатеринбурга Александру Высокинскому представление о том, что Гагарин получил пост в администрации города с нарушением требований закона о противодействии коррупции и закона о муниципальной службе: в частности, на момент назначения он был директором трёх коммерческих организаций, основными видами деятельности которых являются «деятельность информационных агентств, рекламных агентств, в области радиовещания, телевизионного вещания, рекламная деятельность, издание книг, газет, журналов и периодических изданий».

По данным системы СПАРК, чиновник до сих пор остаётся соучредителем нескольких коммерческих организаций: ему принадлежит 100% в ООО «Институт системных политических исследований и гуманитарных проектов», 80% в ООО «Повестка дня» и 90% в ООО «ТО Кинофабрика». Поскольку в мэрии Гагарин курировал работу со СМИ, это могло стать причиной конфликта интересов. Кроме того, должностная инструкция замглавы Екатеринбурга Гагарина не разрабатывалась и не утверждалась, что стало поводом для ещё одной претензии со стороны прокуратуры.

О том, что Анатолий Гагарин написал заявление об увольнении по собственному желанию, стало известно в начале недели. В мэрии объявили, что начали внутреннюю проверку после представления прокуратуры.