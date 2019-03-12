Мэрия Екатеринбурга начала проверку после претензий прокуратуры к назначению Гагарина

Администрация Екатеринбурга проводит проверку в отношении вице-мэра по внутренней политике Анатолия Гагарина, сообщается на сайте мэрии.

«В отношении обращений представителей СМИ по заместителю главы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики А. С. Гагарина сообщаем следующее. В соответствии с законодательством при обращении граждан или организаций проводится стандартная процедура проверки. По окончании проверки её результаты будут сообщены всем представителям СМИ в официальном пресс-релизе», — заявили в мэрии.

Кто проводит проверку и по каким вопросам, не уточняется. Других подробностей о том, какие претензии возникли к работе Гагарина, в мэрии до окончания проверки озвучивать не стали.

Накануне появилась информация, что заместитель главы Екатеринбурга Анатолий Гагарин написал заявление об увольнении после того, как прокуратура города нашла нарушения закона о муниципальной службе при назначении его на должность.

По данным системы СПАРК, Гагарин остаётся соучредителем нескольких коммерческих организаций: 100% в ООО «Институт системных политических исследований и гуманитарных проектов», 80% в ООО «Повестка дня» и 90% в ООО «ТО Кинофабрика». При этом, как муниципальный служащий, он не имеет права владеть долями в коммерческих фирмах. Сам вице-мэр на звонки не отвечает.

Анатолий Гагарин занял пост заместителя главы Екатеринбурга по внутренней и информационной политике в конце 2018 года.