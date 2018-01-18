Мэрия: Денег на наружное освещение Нижнего Тагила хватит только до лета

В 2018 году денег на наружное освещение Нижнего Тагила хватит только до лета, заявил начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко сегодня, 18 января, на думской комиссии по горхозяйству. По словам чиновника, на оплату поставки электроэнергии и обслуживание в этом году в местном бюджете заложено 80 млн рублей, что значительно меньше той суммы, которая необходима Тагилу для круглосуточного освещения города.

«В связи с тем, что денег на поставку электроэнергии у нас не хватает, освещение работает сегодня не круглосуточно. Отключается освещение в городе в 24:00, в Дзержинском районе — в 01:00. Включается освещение в 5:30 для всех. До этого у нас в бюджете была записана цифра 127 млн рублей, из них исполнено 116 млн рублей. У нас декабрь — переходящий месяц, 9 млн рублей переходит сразу на январь. Мы ежегодно направляем в область предложения о включении в бюджет расходов на оплату наружного освещения в соответствии с требованиями законодательства РФ, но нам необходимых средств не дают. За счёт бюджета города мы обслуживать в полном объёме тоже не можем, поэтому вынуждены экономить на этих вопросах», — рассказал Владимир Юрченко.

Депутаты комиссии поинтересовались у Юрченко, сколько денег удаётся сэкономить благодаря реализации в Нижнем Тагиле многомиллиардного проекта «Светлый город». Чиновник ответить на этот вопрос народным избранникам не смог, но пообещал подготовить аналитическую справку по итогам работы светильников с января по март этого года. Юрченко напомнил, что кредиторская задолженность по «Светлому городу» сейчас составляет 365 млн рублей.

«В бюджете на 2017 год было предусмотрено 267 млн рублей, оплачено 35 млн рублей. Выполнено в прошлом году 113 км сетей, установлено 2317 опор и 2478 светильников на 129 улицах. Выполнена художественная подсветка цирка, драмтеатра. Есть попытка включить в договор концессии область, Российскую Федерацию — наш проект используется как пилотный в этих вопросах. И сегодня как раз по “Светлому городу” должна была состояться встреча главы города [Сергея Носова] с первым замгубернатора Алексеем Орловым, где должны были рассматриваться вопросы оплаты», — добавил Юрченко.

В 2016 году в рамках многомиллиардного проекта «Светлый город» в Дзержинском районе установили 66 км линий наружного освещения, в 2017-м монтаж новых линий и светильников на Вагонке был завершён. В 2017 году Уральский оптико-механический завод и «Швабе» рассчитывали потратить на проектирование и строительство сетей 800 млн рублей. Основными территориями работ были выбраны Сухоложский, Северный и Старатель (включая Ключики и Руш). Уже готова документация по Смычке, ведутся проектные работы по центру, Вые, Красному Камню. На освещение ГГМ «Швабе» потратит почти 50 млн рублей.

Контракт на введение системы наружного освещения «Светлый город» Нижний Тагил заключил с компанией «Швабе» в 2014 году. Широкий общественный резонанс вызвали условия договора общей стоимостью 9,37 млрд рублей. Несмотря на то, что региональный Минфин, общественники и депутаты Заксобрания указывали на неприемлемую цену контракта и пытались его обжаловать через ФАС и прокуратуру, в 2015 году проект был сдан, а в 2016-м началось строительство.

В мае 2016 года, после череды конфликтов с Федеральной антимонопольной службой, администрация передала в 49-летнюю аренду электросетевой комплекс города за один миллиард рублей. Как рассказал вице-мэр Владислав Пинаев, арендатор (ЗАО «Тагилэнергосети», входит в «Облкоммунэнерго») сразу же заплатил 500 млн рублей и ещё по 250 млн обязался перевести в четвёртом квартале 2016-го и первом квартале 2017-го. 350 млн рублей были заложены в бюджет на реализацию проекта «Светлый город». Вопрос дальнейшего финансирования проекта неоднократно вызывал обеспокоенность депутатов гордумы и самих чиновников. Областные власти не выделяли городу средств на финансирование контракта со «Швабе», при этом Нижний Тагил должен платить ежегодно по 370 млн рублей на протяжении 25 лет.