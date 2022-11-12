Мэрилин Монро и девушки с конкурсов красоты как образы современных бесприданниц. В Нижнетагильском драмтеатре прошла премьера знаменитой пьесы Островского

В Нижнетагильском драматическом театре состоялась премьера нового спектакля «Бесприданница» (12+) по пьесе Александра Островского. Постановка посвящена предстоящему 200-летнему юбилею драматурга и писателя, который будет отмечаться весной 2023 года. Особенностью постановки стало то, что в ней действуют сразу семь бесприданниц вместе с главной героиней — Ларисой Дмитриевной.

По словам художника спектакля Дмитрия Разумова, авторы попытались создать несколько образов бесприданниц и через них отразить некие штампы поведения женщин и отношения к ним в современном обществе.

«Например, образ Мэрилин Монро — она ведь тоже некая бесприданница, которую то ли убили, то ли она погибла при непонятных обстоятельствах. Или девушки с конкурсов красоты, которые, в сущности, торгуют своим телом для шоу-бизнеса. И ещё хотелось такой атмосферы мёртвого сезона, где, с одной стороны, всё застыло, но одновременно есть желание любви, которой полноценно никогда нельзя получить», — отметил Дмитрий Разумов.

Роль Ларисы Дмитриевны в спектакле исполнила Екатерина Сысоева, Карандышева сыграл Илья Головин. Также в образах бесприданниц выступают Ирина Тараторкина, Екатерина Борисенкова, Ирина Цветкова, Таиса Краева, Юлия Чистякова, Светлана Кравченко и Татьяна Исаева, всего в спектакле задействованы 17 артистов.

«“Бесприданница” — очень сложное произведение. Мне один человек в театре задал странный вопрос: “Пьеса совершенно не созвучна нашему времени, зачем же мы её ставим?” У меня был шок, а ведь ничего не изменилось, мне кажется, наоборот, только обострилось. Когда я в школьные годы читал эту пьесу, для меня было непонятно, как можно покупать пароходы, я не понимал, что такое капитализм и так далее, это сейчас мы прекрасно знаем, что такое золотая молодёжь, что такое большие деньги, что такое уничтожить человеческую жизнь вот так мимоходом, случайно. Точно так же мы наступаем на цветок и не замечаем, что уничтожили красоту», — рассказывает художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра Игорь Булыгин.

Спектакль поставили лауреат специальной премии жюри «Золотой Маски» режиссёр Галина Зальцман, художник Дмитрий Разумов и номинант на Национальную театральную премию «Золотая маска», участник шоу «Танцы» (16+) на телеканале ТНТ балетмейстер Илья Оши. Приглашённые постановщики уже знакомы тагильским зрителям: Галина Зальцман ставила эскиз спектакля «Герб города Эн» (18+) в рамках лаборатории Театра Наций, а Дмитрий Разумов оформлял постановку «Двенадцать стульев» (12+).



Екатерина Сысоева и Илья Головин



«Режиссёр хотела, чтобы мой главные герой — Карандышев — был искренен во всём, искренне помогает, искренне что-то делает для себя и других. Да, иногда у него это получается не совсем удачно, но он пытается сделать что-то от чистой души, от всего сердца», — рассказал Илья Головин.

Несмотря на то, что пьеса написана около 150 лет назад, в ней раскрываются темы, актуальные и сегодня. Постановщики вместе с автором рассуждают о таких понятиях, как меркантильность и цинизм, жадность и бессердечие, любовь и верность.

Чуть больше месяца назад в Нижнетагильском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Озорник» (16+). На постановку обоих спектаклей театр получил грант Министерства культуры Свердловской области.